ULTIME NOTIZIE 14 GENNAIO 2026

In anteprima il video "Madre Padre" nuovo brano di Rossana De Pace

Milano, 14 gen. (askanews) - In anteprima il video "Madre Padre", nuovo brano della cantautrice Rossana De Pace, anticipa l'uscita dell'album di inediti "Diatomee", disponibile in digitale dal 30 gennaio. Il videoclip, prodotto e diretto da Isabel Rodriguez Ramos, vede protagonista la stessa artista in un intenso dialogo con la natura, immersa in un paesaggio evocativo popolato da creazioni in terra cruda che riproducono parti del corpo umano: una testa, un orecchio e un cuore, simboli potenti che amplificano e accompagnano il significato del brano.

"Madre Padre" nasce dall'esigenza di spezzare la catena generazionale ed emotiva che i genitori, spesso inconsapevolmente, trasmettono ai figli. È un percorso di liberazione e consapevolezza, che invita a spogliarsi di ciò che è stato ereditato - aspettative, paure, schemi - per poter diventare davvero se stessi. Un atto di emancipazione che non cerca né colpe né perdono, ma afferma il diritto di costruire la propria identità senza condizionamenti esterni.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi