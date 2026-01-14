In anteprima il video "Madre Padre" nuovo brano di Rossana De Pace

Milano, 14 gen. (askanews) - In anteprima il video "Madre Padre", nuovo brano della cantautrice Rossana De Pace, anticipa l'uscita dell'album di inediti "Diatomee", disponibile in digitale dal 30 gennaio. Il videoclip, prodotto e diretto da Isabel Rodriguez Ramos, vede protagonista la stessa artista in un intenso dialogo con la natura, immersa in un paesaggio evocativo popolato da creazioni in terra cruda che riproducono parti del corpo umano: una testa, un orecchio e un cuore, simboli potenti che amplificano e accompagnano il significato del brano.

"Madre Padre" nasce dall'esigenza di spezzare la catena generazionale ed emotiva che i genitori, spesso inconsapevolmente, trasmettono ai figli. È un percorso di liberazione e consapevolezza, che invita a spogliarsi di ciò che è stato ereditato - aspettative, paure, schemi - per poter diventare davvero se stessi. Un atto di emancipazione che non cerca né colpe né perdono, ma afferma il diritto di costruire la propria identità senza condizionamenti esterni.