In anteprima il video "Le balene di notte" di Rita Zingariello

Milano, 6 ott. (askanews) - In anteprima il video di "Le balene di notte" il sindaco di Rita Zingariello che anticipa "A mente scalza", il suo nuovo album per Red&Blue Music Relations distribuito da ADA Music Italy.

"Le balene di notte" è la traccia che apre il disco con una riflessione sul tempo che scorre e sulla consapevolezza di abitarlo. Rita Zingariello volge lo sguardo a ciò che non è stato possibile cambiare e a quanto avrebbe potuto fare diversamente: i pensieri prendono così la forma di "balene", presenze enormi e silenziose che incarnano tutto ciò che non si può trattenere né governare.

Commenta l'artista sul nuovo singolo: "In questa canzone racconto il tempo che passa e il modo in cui ho imparato ad abitarlo. A poco più di quarant'anni guardo indietro facendo i conti con ciò che non ho potuto cambiare e con il dubbio di quello che, forse, avrei potuto fare meglio. I miei pensieri, enormi e silenziosi, mi attraversano come balene impossibili da trattenere, ricordandomi che non tutto può essere governato. Ho chiesto al coro in fase di registrazione di cantare un potente 'bo bo bo bo bo' in diversi momenti della canzone per riuscire ad esprimere il rumore dei pensieri ingombranti che hanno dato vita al testo."

Il videoclip de "Le balene di notte", girato interamente in green screen con l'estetica di un teatrino di carta artigianale, vede Rita navigare in un mare di carta a bordo di una grande barca origami. Lungo il percorso, che attraversa le diverse fasi del giorno dall'alba alla notte, sulla barca compaiono gradualmente diverse figure antropomorfe stilizzate (un lupo, una scimmia, un fenicottero, un orso e un cervo), mentre brevi inserti mostrano dettagli di mani intente a piegare barchette colorate. Nel finale, la barca tocca la riva: la finzione della scenografia si interrompe e Rita scende dall'imbarcazione per entrare in un ambiente reale.

Il teatrino di carta è il micro-mondo mentale che Rita ha costruito per dare forma e ordine ai propri pensieri più grandi e silenziosi: le "balene" impossibili da trattenere. Il contrasto tra i colori vivaci della scenografia e l'atteggiamento intimo e malinconico dei personaggi racconta il modo in cui impariamo ad abitare il tempo e ad accettare i dubbi o ciò che non si è potuto cambiare. Il passaggio conclusivo dalla barca di carta al mondo reale simboleggia la fine di questa elaborazione interiore: Rita è pronta a uscire dal proprio mondo e ad accogliere il cambiamento.