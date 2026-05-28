In anteprima il video "L'Amore è una follia" di Davide De Marinis

Milano, 28 mag. (askanews) - In anteprima il video "L'Amore è una follia" il nuovo singolo di Davide De Marinis e Asia, brano estivo e coinvolgente, disponibile dallo stesso giorno in digitale, prodotto, arrangiato, suonato e mixato da Paolo Agosta presso il Bunker Home Studio (Clodio Music / Believe).

"Con "L'amore è una follia" ho voluto far uscire le mie origini popolari, puteolane napoletane, raccontando in modo leggero e ironico quanto oggi ci sia bisogno di lasciarsi andare di più ai sentimenti. Credo che la paura non sia mai una buona guida - racconta Davide De Marinis - servono più coraggio, più follia sana, più voglia di innamorarsi e di amare, anche sapendo che a volte si può soffrire. Il titolo era in ballottaggio con altre due idee, ma alla fine "L'amore è una follia" è quello che rappresentava meglio il senso del brano. La canzone è nata, come spesso accade, sul divano di casa mia, con la chitarra tra le mani. Stavo giocando con alcune parole in napoletano e, nel giro di mezz'ora, il pezzo era praticamente scritto. L'ho registrato subito, come faccio sempre quando nasce qualcosa di spontaneo e vero e l'ho girato subito al mio produttore Paolo Agosta che l'ha trovato fortissimo."

"Il videoclip, diretto da Paolo Agosta, è un video ironico, leggero e molto divertente - aggiunge Davide De Marinis - Abbiamo voluto coinvolgere anche le nostre famiglie: mia madre Candida, ovviamente Asia Santacroce, che canta con me nel brano, insieme a sua madre Ilaria e alla nonna Antonella. Fondamentale anche il contributo delle ballerine Erica Epis e Nicole Frigeri e di tanti amici che hanno reso il set ancora più vivo e autentico. Il video è stato girato a Milano, all'interno dell'hangar del Department 184, una location ampia ed essenziale che, con i suoi spazi vuoti e l'atmosfera minimale, ha contribuito a creare un'immagine dal forte impatto scenico e teatrale."