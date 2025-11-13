ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2025

In anteprima il video "La notte dei cristalli" di Pippo Pollina

Milano, 13 nov. (askanews) In anteprima il video ufficiale di "La notte dei cristalli", il nuovo brano del cantautore internazionale Pippo Pollina con la partecipazione di Faber (Julian Pollina) e Madlaina Pollina.

Il brano anticipa il nuovo album "Fra guerra e pace" (JazzHaus Records / STORIEDINOTE), in uscita il 5 dicembre. Il disco di Pippo Pollina si presenta come una dichiarazione politica, un monito poetico e un barlume di speranza in tempi turbolenti. Con una scrittura intensa e una musica ricca e diversificata, l'artista avvicina il pubblico alle storie e ai protagonisti dietro i titoli dei giornali, tra dolore, amore e speranza.

"La notte dei cristalli" è dedicato a una delle pagine più buie della storia europea recente, la Kristallnacht (la notte dei cristalli), avvenuta nel novembre del 1938 quando in Germania furono distrutte sinagoghe, esercizi commerciali e abitazioni appartenenti a cittadini ebrei. Un evento che segnò l'inizio della persecuzione sistematica che avrebbe portato alla tragedia della Shoah e al genocidio di sei milioni di persone.

Pippo Pollina trasforma la memoria storica in musica e testimonianza civile insieme ai figli Madlaina e Faber, entrambi artisti affermati nell'area di lingua tedesca. La presenza delle nuove generazioni rende il brano un atto di responsabilità condivisa, un passaggio di memoria e di consapevolezza per ricordare il passato e vigilare sul presente.

