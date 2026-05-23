In anteprima il video "La mia libertà" di Tommaso Machala

Milano, 23 mag. (askanews) - In anteprima il video "La mia libertà" il nuovo singolo di Tommaso Machala, brano effervescente e solare, già in radio e disponibile anche in digitale (SDO/Believe).

""La mia libertà" è un pezzo che parla della necessità di fare esperienze - racconta Tommaso Machala - di fare ciò che ci dice il cuore; è un brano leggero che ci sprona ad uscire dalla nostra routine ma che allo stesso tempo ci dice che certe cose non dipendono direttamente da noi. Nonostante ciò possiamo vivere bene, con serenità e con un pizzico di follia."

Il video è stato girato in due giornate al parco del Sorbo (RM). La sceneggiatura è semplice e ha come scopo quello di trasmettere leggerezza e spensieratezza, il pezzo non ha un testo troppo impegnativo ma ascoltandolo il messaggio è chiaro, nella vita bisogna agire perché il tempo non aspetta e non fa sconti a nessuno, ci sono occasioni che vanno colte e esperienze che vanno fatte a volte anche a cuor leggero. Nel video traspare tutto questo, la libertà viene rappresentata da una location all'aperto, dagli animali che pascolano liberamente e dal verde che circonda e colora tutto il paesaggio.

Tommaso Machala, classe 2002, è un cantante, produttore e musicista italo-polacco.