In anteprima il video "Io, 'nu criaturo" del cantautore mirodimare

Milano, 9 dic. (askanews) - In anteprima il video "Io, 'nu criaturo", il nuovo singolo del giovane cantautore Napoletano mirodimare. Il brano, scritto dallo stesso mirodimare e composto con la preziosa collaborazione del compositore Giò Di Tonno, affronta con delicatezza e profondità il tema della crescita e della fragilità dell'infanzia. "Io, 'nu criaturo" dà voce a un bambino che osserva il mondo intorno a sé con occhi ancora piccoli ma pensieri già troppo grandi. Il tempo scorre, consuma, cambia. E quando l'infanzia è costretta a correre più veloce di quanto dovrebbe, finisce per sgretolarsi lentamente, lasciando dietro di sé solo un ricordo.

Una riflessione intensa e universale: crescere troppo in fretta significa perdere qualcosa che non tornerà mai più.

Il brano è prodotto da Maurizio Raimo su etichetta Raimoon Srl. L'artista oltre ad incidere le chitarre, ha firmato gli arrangiamenti insieme a Giancarlo Di Maria (che ne ha curato anche le orchestrazioni).

Il videoclip è stato girato a Napoli per la regia Francesco Polise. mirodimare, nome d'arte di Mirko Della Vecchia, nasce a Napoli il 23 giugno 2006. Attento e sensibile ai temi sociali, nel 2024 compone la colonna sonora del pluripremiato cortometraggio A Domani, diretto da Emanuele Vicorito, che racconta la storia di Arturo, un giovane detenuto del carcere di Nisida. Nel progetto è presente anche il brano 'A vita mia, intenso richiamo alla forza della vita. Nel 2025 partecipa alla prima edizione del contest "Musicante Award", raggiungendo la finale proprio con 'A vita mia.