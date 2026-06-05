ULTIME NOTIZIE 05 GIUGNO 2026

In anteprima il video "Fuori dai mondiali" nuovo singolo di Marco Achtner

Milano, 5 giu. (askanews) - In anteprima il video "Fuori dai mondiali" nuovo singolo di Marco Achtner, cantautore e produttore con milioni di stream alle spalle e una lunga storia nella scena dance ed elettronica europea.

Dopo anni di successi tra classifiche dance internazionali e singoli che hanno consolidato la sua cifra pop contemporanea, Achtner firma un brano dal forte impatto emotivo, capace di tenere insieme memoria collettiva e intimità personale.

Il brano "Fuori dai Mondiali" è una canzone che parte da una ferita sportiva condivisa - l'Italia esclusa dai Mondiali - per raccontare in realtà qualcosa di molto più grande:

le piazze piene, le notti tricolori e gli abbracci agli sconosciuti delle estati in cui la Nostra nazionale ci faceva sognare.

Tra immagini vivide e un ritornello immediato - "Fuori dai Mondiali, fuori dai bar / resta solo il cielo ma il mondo è precario" - Achtner costruisce un piccolo romanzo in tre minuti, dove la malinconia non è rassegnazione ma bisogno di ritrovare un "noi" che sembra essersi perso.

Questo brano nasce da una mancanza collettiva racconta Marco Achtner. Non è solo il fatto di essere fuori dai Mondiali, è la sensazione che quelle notti lì - con gli abbracci agli sconosciuti, le piazze piene, il "sì Italia" urlato fino alle tre di notte - siano finite per sempre. Ho provato a raccontare quel vuoto, ma anche la voglia di tornare a sentirci uniti per qualcosa.

Il brano è arrangiato da Jacopo Stella, che accompagna il testo con una produzione pop dal respiro moderno: cassa calda, synth dal sapore nostalgico, una dinamica che cresce verso il ritornello e lascia spazio alla voce in primo piano, come in una confessione a cuore aperto.

Il videoclip ufficiale è firmato da Edda Galligani e ripercorre i fasti gloriosi della Nazionale italiana: le notti magiche, le esultanze, le strade invase di bandiere, i maxi-schermi nelle piazze e quella sensazione unica di essere tutti dalla stessa parte, per una volta sola.

Le immagini d'archivio e le suggestioni calcistiche si intrecciano a scene più intime e quotidiane, creando un parallelismo tra lo stadio e il bar sotto casa, tra la grande storia e le piccole storie personali che quei Mondiali hanno segnato.

Prima di dedicarsi al cantautorato, Marco Achtner si è fatto conoscere e apprezzare nella scena dance italiana e internazionale, firmando brani che scalano le classifiche di diversi paesi europei come autore, produttore e voce. Nel tempo evolve verso una scrittura più personale, portando nel pop italiano un bagaglio fatto di elettronica, melodie incisive e una forte attenzione ai testi.

Negli ultimi anni ha pubblicato diversi singoli sulle principali piattaforme digitali, consolidando un percorso che unisce immediatezza radiofonica e sensibilità cantautorale.

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