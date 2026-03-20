In anteprima il video "Fra sogni e realtà" di Fabio Martorana

Milano, 20 mar. (askanews) - In anteprima il video "Fra sogni e realtà" del cantautore Fabio Martorana, già disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, digital store e in rotazione radiofonica. Un brano intenso e cinematografico che cattura la magia sospesa di un primo incontro.

"Fra Sogni e Realtà" è un racconto in musica che esplora il mistero delle connessioni immediate e dei destini che si sfiorano. Ambientato nell'atmosfera intima di un bar, tra un drink e una confessione, il brano restituisce quella rara e potente sensazione di riconoscersi, anche quando ci si conosce appena.

Con grande sensibilità, l'artista indaga la tensione emotiva di un primo appuntamento: l'attesa di un bacio che non arriva, una mano sfiorata per caso, un silenzio carico di significato. Fabio Martorana riesce così a dare voce a chi si sente "fermo, immobile" davanti alla nascita di un sentimento autentico, trasformando un momento quotidiano in un'esperienza universale.

"Ogni tuo sorriso è una nota che suonerei": una frase che racchiude l'essenza del brano, dove la musica diventa il linguaggio privilegiato per esprimere ciò che le parole spesso non riescono a dire.

Con questo nuovo progetto, Fabio Martorana conferma la sua capacità di entrare in profondità nell'animo umano, muovendosi con eleganza su quel confine sottile in cui, appunto, il sogno si trasforma in realtà.