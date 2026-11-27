Milano, 27 nov. (askanews) - In anteprima il video di "Eco nell'ombra" il nuovo singolo inedito di Luca Contin, brano profondo e introspettivo, disponibile in digitale (G Records / The Orchard). "In questa canzone faccio prevalere il fatto che ho troppi pensieri e domande a cui non riesco a dare risposte. A come mi sento soffocare dentro e a quanto mi sento invisibile e inutile davanti alla mia stessa vita - afferma Luca Contin - motivo per cui racconto un viaggio profondo dentro me stesso, tra dubbi, solitudine e ricerca del significato. Se devo essere sincero dare il titolo al brano non è stato facile, ne avevo diversi in mente poi, avendo i miei soliti pensieri, ho pensato a quante volte mi dico le stesse cose senza mai avere il coraggio di dirle ad alta voce (alla luce) ed ecco perché "Eco nell'ombra"!"

Il video, girato nello studio di Luca, regia di Damiano Bosello, è stato creato facendo vedere il passaggio di quanti pensieri contorti possa avere, continuando a scrivere e cancellare il testo della canzone e il disordine. È stata ripresa l'espressione con cui canta le sue parole e la sofferenza che c'è dentro il suo mondo, per capire a pieno quanto valore hanno per Lui le cose che scrive.