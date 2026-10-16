In anteprima il video "E poi ti voglio" il nuovo singolo di RAFFI

Milano, 16 ott. (askanews) - In anteprima il video di "E poi ti voglio", il nuovo singolo di RAFFI. Il pezzo arriva a breve distanza da "Bang bang bang" e chiude una stagione ricca di concerti, segnata dal tour estivo e dalla presenza sul palco di Vasco Rossi, di cui dal 2022 l'artista apre tutti i concerti. Nel 2026 RAFFI ha infatti scaldato il pubblico delle date di Olbia, Ancona e Udine, supportata da un fanclub in costante crescita che vede il suo fan club superare oggi i 20mila iscritti.

Il brano è prodotto da Roberto Casini - storico collaboratore e autore per Vasco Rossi da capolavori come "Va bene, va bene così", "Gabri" ed "Eh... già" fino a "L'amore l'amore" e "La pioggia alla domenica" - e scritto dallo stesso Casini insieme ad Alberto Despini. Prodotto da Selvaggia Music, "E poi ti voglio" mostra la versatilità dI RAFFI, capace di muoversi tra atmosfere intime ed esplosioni sonore. L'apertura lenta da ballata lascia gradualmente spazio a un inciso trainato da un riff rock energico.

La traccia si distingue per un richiamo alla tradizione andalusa, ispirato allo stile dei chitarristi di flamenco (i tocadores): il dialogo tra chitarre acustiche ed elettriche crea una trama dinamica che mette in contatto la spinta del rock con una forte matrice latina.

"E poi ti voglio, è una canzone che parla di amore e di passione. È una consapevolezza divisa in due parti ben distinte: l'intimità, l'emozione e la poesia nelle strofe, lasciano il posto all'istinto, al desiderio, alla passione pura e diretta senza mezzi termini. È una dedica intensa, irrazionale e decisa, a chi ami, a chi vuoi e anche a chi non ami più. E poi ti voglio... invocazione determinata e risoluta"dichiara l'artista.

Il videoclip ufficiale di "E poi ti voglio", è prodotto da Selvaggia Music con fotografia e montaggio a cura di ADAGIO Studio. Si tratta di un lavoro introspettivo e scandito da immagini d'impatto, pensate per rispecchiare l'intensità di musica e testo e accompagnare lo spettatore dentro il percorso del brano.