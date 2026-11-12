In anteprima il video "È l'amore", il singolo di Ivan Cattaneo

Milano, 12 nov. (askanews) - In anteprima il video "È l'amore", il nuovo singolo di Ivan Cattaneo realizzato insieme alla giovane formazione Dan e i suoi fratelli. Il progetto, pubblicato da Azzurra Music, riporta alla luce una perla quasi dimenticata della primissima produzione di Franco Battiato, rivestendola di un suono contemporaneo nel pieno rispetto dell'anima originale.

L'idea nasce da una scoperta casuale nel Monferrato, a casa di Sandra, vicina di casa di Cattaneo e vedova di Gianni Sassi e Nanni Ricordi, figure chiave della discografia italiana. Tra le rarità conservate in soffitta sono riemersi i primi 45 giri di un giovanissimo Battiato, allora compagno di serate nelle balere di provincia. Tra questi spiccava proprio "È l'amore", pubblicato nel 1968 (anche se composto già nel 1965), caratterizzato da una scrittura melodica immediata e lontana dalle successive esplorazioni esoteriche dell'artista siciliano.

"Ascoltai per la prima volta 'È l'amore' e ne rimasi folgorato. Ero sorpreso per la bellezza melodica, per l'ingenua ma struggente poetica na f in cui si esprimeva allora, lontano dal Battiato più esoterico degli ultimi tempi. Era da tanto che Sandra mi diceva di farne una cover, visto che, oltre a essere un cantautore, sono stato un manipolatore di successi degli anni Sessanta. Non ero convinto, però, che la cosa dovesse rimanere tra me e Sandra: ci voleva un ponte, un trait d'union attuale, un punto di contatto con le nuove generazioni. Ed ecco spuntare dal nulla Dan il folletto e tutti i suoi fratelli, una band giovanissima che mi ha affascinato per la verve esplosiva: giovanissimi sì, ma attentissimi al passato che conta", racconta Cattaneo.

Così Ivan Cattaneo, Dan e i suoi fratelli, il producer Davide Bosio e il discografico Marco Rossi di Azzurra Music hanno fatto sì che questo brano quasi dimenticato tornasse a brillare con un arrangiamento nuovo, rispettando le intenzioni artistiche dell'originale.