In anteprima il video E' già domani, il nuovo inedito dei Dik Dik

Milano, 2 ott. (askanews) - In anteprima il video di "E' già domani", il nuovo inedito dei Dik Dik. Un organo Hammond introduce un motivo di quelli che, oggi, sono la vera alternativa all'affollamento musicale. La semplicità, il senso di nostalgia e insieme di speranza nel futuro, la voglia di raccontare e raccontarsi hanno sempre animato la gran parte del repertorio dei Dik Dik, uno dei gruppi più longevi, un palmarès di successi che hanno fatto e fanno cantare davvero tanta gente e non solo in Italia. Oggi, fare le cose bene e semplici è quanto di meno frequentato esista. Loro, i Dik Dik, sanno stupire ancora con la stessa unità concettuale di una volta.

Quelle parole nitide, quella forza che viene dall'amore per la musica, quelle atmosfere che fanno pensare ai blue jeans di una volta, ai pantaloni a zampa di elefante, agli scomodi e bellissimi zatteroni delle ragazze sorridenti, si mescola ad un credo nel futuro sottolineato dalla voce potente di Moreno Ferrara, che vive in bella compagnia della voce di sempre dei Dik, quel Lallo Sbriziolo, che è la storia stessa del "complesso vocale-strumentale", come usava chiamare i gruppi di ragazzi affezionati al desiderio di libertà, di amore per l'amore e della mai sufficiente pace. Tutti cantavano le canzoni dei Dik Dik, tutti conoscevano accordi e testo. Questo vuol dire che "È già domani" non è solo una canzone di ricordi e speranze. È un viaggio che prosegue, è il richiamo al candore di giorni bellissimi che hanno tutto il diritto di rimanere "dentro di me" come dice l'ultimo verso della canzone. È la conferma di un percorso fatto di successi, piazze piene di gente che canta a braccia alzate, atmosfere mai spente dal tempo. Non deve esserci alcuna lacrima in chi ha ricordi, diceva un saggio scrittore. Vero. Giusto. Per questo "È già domani" è un ponte, come quello della San Francisco evocata nel video del brano. È una mano tesa per chi ha voglia di ascoltare un racconto di spiagge notturne, scenario di canzoni suonate attorno ad un fuoco, con una chitarra, insieme alle ragazze "col fiore tra i capelli". Così si sono resi inconfondibili, i Dik Dik: liberi ed appassionati alla musica, ieri come oggi e domani

E infatti "È già domani" è una testimonianza di amore per la vita e per l'unione tra le genti. Come allora, va detto, accadeva in maniera naturale.