Milano, 19 dic. (askanews) - In anteprima il video "Dusk Light Air" degli Efemeral, brano tratto dall'album "Rounded With a Sleep", già disponibile in digitale (Efemeral Music). In questo lancio gli Efemeral fanno una scelta controcorrente. In radio arriva "Show Me How To Dream" e su Youtube pubblicano il video del brano "Dusk Light Air" (Official Live-Session) per regalare ai loro fan una cosa unica, con la regia di Cristiano De Lucrezia e la partecipazione speciale di Graziana Giansante all'Oboe e Corno inglese.

Gli Efemeral, che hanno pubblicato il loro album a ottobre e hanno scelto questo brano per proseguire la promozione in quanto, brano d'apertura del disco "Rounded With a Sleep", è carico di potenza ed eleganza.

L'idea di questo album che gli Efemeral amano definire energico, nasce da una ricerca con l'obiettivo di trovare un sound più identificativo esplorando varie sonorità, cercando una maturità diversa rispetto al primo disco. La fase di scrittura è durata all'incirca un anno e mezzo. Tutto ciò che riguarda la parte logistica del disco invece ha richiesto un anno di lavoro. Alcuni brani hanno testi con temi ricorrenti, ma ognuno ha una sua natura. Alcuni suoni ricorrono, come le campanelle all'inizio del primo brano che tornano alla fine dell'ultimo. L'idea della copertina nasce da una foto scattata da Luigi Pompa scelta perché catturava appieno le atmosfere delle canzoni.