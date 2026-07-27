In anteprima il video "D'Istanti" nuovo singolo di Aurora Baldini

Milano, 31 lug. (askanews) - In anteprima il videoclip del singolo "D'Istanti" della cantautrice torinese Aurora Baldini che racconta il legame sospeso tra due persone che, nonostante il tempo, la distanza e le vite che prendono direzioni diverse, continuano a cercarsi e a ritrovarsi. Non è una storia d'amore tormentata né una relazione destinata a compiersi: è il racconto di una connessione autentica, fatta di attrazione, complicità e di momenti condivisi che durano solo pochi istanti, ma lasciano un'impronta profonda.

Il brano, disponibile nelle principali piattaforme digitali (Joseba Publishing/distribuzione Altafonte Italia), esplora quella particolare dinamica in cui due persone rimangono costantemente presenti l'una nella vita dell'altra, pur senza costruire un rapporto definitivo. I loro incontri sono improvvisi, quasi inevitabili, alimentati da occasioni ritrovate e da pretesti - reali o immaginari - che diventano il modo per tornare, ancora una volta, l'uno dall'altra. È proprio questa natura frammentaria, priva di certezze e di promesse, a rendere ogni momento insieme intenso e irripetibile.

Le sonorità accompagnano un'atmosfera avvolgente, leggera e sensuale, capace di trasformare la distanza in tensione emotiva e il tempo in attesa. Più che raccontare una mancanza, "D'Istanti" celebra quel filo invisibile che continua a unire due persone, riportandole puntualmente a incrociarsi. Il titolo racchiude il cuore del brano in un gioco di significati: gli "istanti" rappresentano gli attimi fugaci in cui il loro legame prende vita, mentre la parola "distanti", che ne contiene il suono, richiama la distanza emotiva e fisica che continua a separarli. Due concetti opposti che convivono nella stessa parola, proprio come i protagonisti della canzone, uniti da un'attrazione che resiste al tempo senza mai trasformarsi in una vera appartenenza.

"D'Istanti", scritto da Aurora con Davide Valeri e Yuri Barilaro (Mix e Master: Emanuele Donnini presso Joseba Studio), è il racconto di un legame che sfugge alle definizioni, in equilibrio tra vicinanza e distanza, tra libertà e desiderio. Una storia in cui non sono le promesse a lasciare il segno, ma gli attimi condivisi: quelli che, pur essendo brevi, hanno il potere di restare. Il progetto si avvale della supervisione artistica del Maestro Enzo Campagnoli e del co-management di Gianni Testa, che ne cura anche la direzione artistica, insieme a Gianna Martorella. Il videoclip, diretto da Marko Carbone, è stato realizzato a Roma.