In anteprima il video "Dimenticare in fretta" di William Manera

Milano, 11 mag. (askanews) - In anteprima il videoclip del singolo "Dimenticare in fretta" di William Manera, estratto dall'album Altresì. Un brano spumeggiante e al tempo stesso nostalgico, che si discosta parzialmente dalle sonorità tipiche dell'artista per esplorare nuove sfumature emotive. Racconta la storia di un uomo comune, immerso nella vita sociale contemporanea ma alle prese con le proprie fragilità, fisiche e interiori. In bilico tra destino e volontà, il protagonista attraversa momenti di smarrimento e consapevolezza, trovando infine un appiglio inatteso. Il racconto si sviluppa attraverso scene di quotidianità, arricchite da un linguaggio sarcastico e intimo che affronta temi profondi con sorprendente leggerezza, conducendo verso un finale aperto e luminoso. Il videoclip è stato realizzato a Milano da Alessandro De Fornasari per IKB Multimedia.

Ironico, dissacrante, coinvolgente: William Manera (classe 1982) è un cantautore e pianista siciliano con all'attivo due pubblicazioni ufficiali, I miei omaggi e Avete fatto in tempo.

Altresì, fuori dall'8 maggio, è il suo terzo lavoro discografico: un album di otto tracce orecchiabili e dirette, ma al tempo stesso criptiche, eleganti e di forte impatto. Le registrazioni si sono svolte tra la Sicilia e Bologna, negli studi di SanLucaSound Recording (Bo), realtà che, dopo aver collaborato con l'artista in diverse produzioni come autore, musicista e produttore, ne accoglie oggi il progetto anche come etichetta.

La copertina è tratta da un'opera del 1982 di Costantino Manera, padre dell'artista, a cui è dedicata l'ultima traccia dell'album e, simbolicamente, l'intero lavoro.

Il disco è prodotto da William Manera, Renato Droghetti e Fabrizio Scianò, coprodotto da Manuel Auteri e dalla William Manera Band.