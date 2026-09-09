In anteprima il video di "Tempi Moderni" nuovo singolo di Dasp

Milano, 9 set. (askanews) - In anteprima il videoclip di "Tempi Moderni", brano estratto da "Pareidolia - Illusioni Reali nelle Mete del tempo", concept EP dell'artista calabrese su tutte le piattaforme digitali dal 10 giugno, pubblicato anche in una versione estesa in vinile. "Tempi Moderni" parla di quanto le canzoni possano essere importanti nel farci sentire bene anche nei momenti più particolari della nostra vita, e di come possano connettere in maniera efficace le persone. Nel video, diretto dal noto youtuber e documentarista Natalino Stasi, la narrazione visiva si sviluppa attraverso un linguaggio simbolico che traduce in immagini il potere terapeutico della musica.

L'apertura con il vinile e il giradischi non è soltanto un richiamo estetico, ma una precisa scelta narrativa: la musica viene resa materia, presenza fisica, capace di innescare un passaggio dalla realtà alla dimensione interiore.

Il bosco della Sila a Longobucco (CS) diventa così uno spazio sospeso, quasi onirico, dove Dasp e le coreografie de Le Nivule, insieme alla presenza di Cécilia in the Jungle, costruiscono una composizione scenica che richiama il mito delle sirene e il potere attrattivo del suono.

La regia di Natalino Stasi privilegia una fotografia naturale e una messa in scena essenziale, affidando alla forza del paesaggio, del movimento e della simbologia il compito di raccontare un viaggio emotivo in cui la musica non accompagna semplicemente il racconto, ma ne diventa il motore narrativo.

Il concept dell'EP "Pareidolia - Illusioni Reali nelle Mete del tempo" e? appunto la pareidolia, l'illusione subconscia che porta a riconoscere forme familiari, in particolare volti o figure umane, in oggetti o profili naturali e artificiali casuali. L'obiettivo e? di far trovare in ogni brano all'ascoltatore una familiarità emotiva. Le influenze musicali vanno dal cantautorato all'elettronica passando per l'indie rock e il grunge.