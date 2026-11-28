Milano, 28 nov. (askanews) - In anteprima il videoclip di "Spagna (Bella figghiola)", il nuovo singolo di Giovanni Segreti Bruno, che rilegge un brano della tradizione calabrese trasformando una canzone d'amore in un racconto di appartenenza, radici ed emigrazione.

Attraverso questa reinterpretazione, l'artista dà voce al legame con la propria terra e alle contraddizioni di un Sud troppo spesso dimenticato, tra bellezza, partenze e rivendicazioni.

Al centro della reinterpretazione c'è il cambio della destinataria: la donna lontana, protagonista della canzone d'amore, diventa la Calabria. È alla propria terra che il cantautore rivolge le parole del brano, trasformando il sentimento amoroso in un racconto di distanza, appartenenza e identità.

Ho preso una canzone d'amore e le ho cambiato il destinatario. In Spagna, la donna lontana diventa la mia terra, la Calabria. Perché ci sono amori che non finiscono quando te ne vai. Anzi, a volte è proprio la distanza a farti capire quanto ti appartengano , racconta Giovanni Segreti Bruno.

La tradizione diventa così materia viva, capace di accogliere nuove esperienze e interrogativi contemporanei. Il tema della lontananza si intreccia con quello dell'emigrazione, un'esperienza che continua a segnare la storia del Mezzogiorno e le traiettorie di molti giovani costretti a cercare altrove opportunità di studio, lavoro e realizzazione personale.