In anteprima il video di "Sotto Pelle" il nuovo singolo di Nesibe

Milano, 26 giu. (askanews) - In anteprima il video di "Sotto Pelle" il nuovo singolo inedito di Nesibe, brano intimo e potente, disponibile in digitale (Hoop Music / Virgin Music Group).

"Questo brano nasce prima di tutto da un bisogno personale - racconta Nesibe - avevo la necessità di esternare qualcosa che mi portavo dentro da tanto tempo e vorrei che arrivasse il messaggio che certe ferite si possono affrontare e trasformare, andando avanti. La canzone è nata qualche mese fa ed è molto autobiografica. Il titolo rappresenta qualcosa che non si vede da fuori ma che esiste profondamente dentro di me."

"Il video, girato a Poggio, paese sopra Sanremo, nella casa di mia nonna, è molto introspettivo. Ho voluto raccontare il mio percorso e mettere a confronto la me adulta con la mia parte più piccola - prosegue Nesibe - è stato un momento molto intenso a livello emotivo, perché ho rivissuto situazioni trasformandole in qualcosa da condividere."

Nesibe, nata il 13 novembre 1995 a Pisa, è una cantautrice italiana dalla forte identità emotiva e narrativa. Adottata all'età di due anni dopo un primo periodo trascorso in una casa famiglia, cresce a Sanremo, città che diventa il suo punto di riferimento umano e artistico. Le sue origini restano sconosciute, elemento che ha contribuito a costruire nel tempo una profonda ricerca interiore, oggi al centro della sua espressione artistica.