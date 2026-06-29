In anteprima il video di "Sofia" il nuovo inedito di Andrea Mandelli

Milano, 29 giu. (askanews) - In anteprima il video di "Sofia" il nuovo singolo inedito di Andrea Mandelli, brano che esprime euforia e originalità, scritto con Riccardo Di Filippo e Agostino Angelini, disponibile in digitale (Nubue - Buena Suerte / Believe).

La canzone è un inno all'autenticità, alla libertà di essere sé stessi senza paura dei giudizi. Tra ironia, trasformazioni continue e voglia di vivere a colori, "Sofia" è un personaggio immaginario che possono tutti trovare per dare un senso alla loro immaginazione. Questa canzone è nata qualche mese e il video è stato girato nell'ex manicomio di Mombello a Milano, "È stato molto divertente, durante le riprese - racconta Andrea Mandelli - soprattutto nei sotterranei dell'ex manicomio dove ho potuto esprimere tutta la mia pazzia, cercando di trovare più stanze e magari ''ballarci'' dentro, cercando di trovare un'unica autenticità."

Tra le architetture decadenti dell'ex manicomio di Mombello, la danza diventa uno strumento di espressione e liberazione. Il corpo di Andrea Mandelli si muove all'interno di uno spazio sospeso nel tempo, trasformando il degrado urbano in un luogo carico di emozioni e memoria. L'alternanza tra luce naturale e atmosfere più intime accompagna una narrazione visiva intensa e contemporanea. La macchina da presa segue i movimenti con fluidità, creando un dialogo costante tra spazio e gesto. Il video, regia di Davide Cariglia, restituisce un'esperienza visiva evocativa, in cui fragilità e forza convivono in equilibrio.

Andrea Mandelli nasce in Ucraina e trascorre diversi anni in orfanotrofio, esperienza che lo porta a iniziare a cantare, fin da piccolo, spinto dalla solitudine. Arrivato in Italia con una famiglia adottiva, inizia il suo percorso di studi nel canto. Nel 2022 partecipa ad Amici di Maria De Filippi, dove ha l'occasione di affinare ulteriormente le sue abilità studiando con grandi artisti.