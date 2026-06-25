Milano, 25 giu. (askanews) - In anteprima il video di Single, il nuovo brano di Vanessa Grey, racconta il dialogo continuo tra due mondi: quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo della vita di coppia. Il risultato è una fotografia divertente e sincera delle relazioni moderne, dove non esistono vincitori né vinti, ma soltanto persone alla ricerca della propria felicità.

Il videoclip del brano "Single" è stato registrato presso una selfie-room a Milano e vede la regia di Marcello Maw.

Attraverso un testo ricco di immagini quotidiane, Vanessa Grey mette in scena un confronto tra la "Single" e la "Sposata", dando voce a dubbi, desideri, libertà e piccole rinunce che accomunano milioni di donne. Il messaggio finale è chiaro: la felicità non dipende dallo stato sentimentale, ma dalla capacità di stare bene con sé stessi.

Single è una canzone che fa sorridere, ballare e riflettere allo stesso tempo, trasformando un tema universale in un racconto pop leggero ma estremamente contemporaneo. Con questo brano Vanessa Grey porta il suo mondo artistico fatto di ironia, femminilità e autenticità, trasformando una semplice canzone in una riflessione leggera ma attuale sulle relazioni sentimentali e sulla libertà personale.