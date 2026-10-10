Milano, 10 ott. (askanews) - In anteprima il video di "Se non ci fossi tu" di Erjona. Il nuovo singolo è un viaggio visivo ed emotivo che esplora la forza dei legami autentici. Attraverso le immagini intense di questo videoclip, Erjona dà voce e forma a quell'amore capace di salvarci nei momenti più bui. Una melodia e un testo che toccano il cuore, accompagnati da un racconto per immagini intimo e travolgente. La scelta di "spogliare" il brano da sovrastrutture, restituendo l'emozione autentica della sua genesi tra pianoforte e voce, si è rivelata una grande vittoria, al fine di trasmettere e fare arrivare il messaggio del brano nella sua forma più pura.

Il videoclip del brano, scritto e prodotto in collaborazione con Daniele Piovani e Alioscia Arioli e vincitore di "Fatti Sentire Festival 2026" andato in onda su RAI2, porta la regia di Manuel Bongiorni ed è distribuito da AlyStudio/Believe.