In anteprima il video di "Resto io" nuovo brano di Nùvo

Milano, 10 set. (askanews) - In anteprima il videoclip "Resto io" nuovo brano di Nùvo, diretto da Giovanni Baracchi, che è stato girato a Milano nell'arco di poche ore, dal tramonto fino alla notte, trasformando il cambiamento naturale della luce in parte integrante del racconto.

Nùvo attraversa una dimensione urbana fatta di passerelle, architetture contemporanee, luci e spazi aperti, alternando momenti più narrativi a sequenze in cui l'interpretazione dell'artista diventa protagonista. La presenza di una figura femminile introduce il richiamo a un legame e a una storia che sembra appartenere tanto al presente quanto al ricordo.

Con il calare della luce, anche l'atmosfera del videoclip cambia: Milano diventa più notturna, intima e sospesa, accompagnando visivamente il senso di solitudine e consapevolezza che attraversa il brano.

La regia sceglie un linguaggio essenziale e cinematografico, lasciando che siano il movimento, gli sguardi e il rapporto tra Nùvo e la città a sostenere il racconto. Il risultato traduce in immagini il cuore di "Resto io": il passaggio da ciò che è stato alla necessità di ritrovarsi, fino a rimanere di fronte a se stessi.