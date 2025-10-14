ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2025

In anteprima il video di "Profumo di Pesca" di Rosanna Fratello

Milano, 14 ott. (askanews) - In anteprima il video di "Profumo di Pesca" il brano scritto per Rosanna Fratello da Cristiano Malgioglio con Antonio e Lorenzo Summa, già in radio e disponibile in digitale (Clodio Music/Believe).

Un videoclip dal carattere allusivo e divertito, in cui il regista Michele Vitiello ha animato attraverso l'intelligenza artificiale, con la collaborazione di Niccolò Carosi, una proiezione a tratti caricaturale del quotidiano, fra lustrini e carrelli della spesa. Un messaggio irriverente, come del resto il brano stesso racconta con un ritmo incalzante, un suono incisivo e l'interpretazione unica di Rosanna Fratello. Ancora una volta l'alleanza artistica fra Cristiano Malgioglio e Rosanna affascina e seduce.

Il videoclip prodotto da Pasquale Scilanga, per Clodio Music, enfatizza un mondo in cui le relazioni sentimentali si complicano fra incanto e ironia e movimentano inevitabilmente la nostra routine; sono il pizzico di follia che alimenta la voglia di sperimentare e godere in pieno della vita.

"La mia collaborazione artistica con Cristiano Malgioglio è sempre stata puntuale e all'avanguardia; è riuscito nel tempo a far trasparire aspetti della mia personalità - sottolinea Rosanna Fratello - che difficilmente venivano colti da altri ed è in questa ottica che si inserisce "Profumo di pesca"."

"Rosanna Fratello è una icona della musica leggera - commenta Cristiano Malgioglio - basti pensare al brano Se t'amo, t'amo, che ebbe grande successo in America Latina (sigla di una famosa Telenovela) e oggi i giovani l'hanno riscoperto sui social. Rosanna ora si appresta a un nuovo rilancio con un brano dal profumo di pesca, in cui riesce ad essere non solo interessante, ma molto ironica anche nell'interpretazione. Quando si ascolta "Profumo di pesca" è difficile togliersela dalla testa tanto è accattivante."

Rosanna Fratello oggi è un'artista consapevole delle sue scelte e vuole aggiungere un nuovo capitolo alla sua discografia già ricca di successi e canzoni iconiche quali: "Sono una donna non sono una santa", "Non sono Maddalena", "Schiaffo". La sua voce decisamente moderna e contemporanea ben si sposa con il linguaggio metaforico di Cristiano Malgioglio e le sonorità che si proiettiamo in una dimensione dance.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi