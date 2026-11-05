In anteprima il video di "Polvere" il nuovo brano di Clara Moroni

Milano, 5 nov. (askanews) - In anteprima il video ufficiale di "Polvere" il nuovo brano della cantautrice, musicista e producer Clara Moroni.

Prodotto e mixato da Fabrizio Simoncioni, "Polvere" è un brano rock intenso e coinvolgente in cui la voce di Clara Moroni si fonde con un sound energico, arricchito da Giacomo Castellano (chitarre), Fabrizio Simoncioni (tastiere e programmazione) e Mykyta Bondar (batteria).

La canzone racconta il dolore generato dall'incertezza e dal silenzio all'interno di una relazione, mettendo a fuoco la fragilità, l'orgoglio e il bisogno di verità. La canzone porta nel finale un messaggio di speranza e rinascita, la polvere, simbolo di distruzione, diventa il luogo da cui è possibile rialzarsi e rinascere.

Il video del brano nasce dall'incontro tra lo spirito punk di Clara e l'immaginario underground della regista TheDollMaker (Chiara Chemi), dando vita a un racconto visivo intenso e suggestivo.

La protagonista è al centro di un susseguirsi di proiezioni che alternano primi piani, momenti di interpretazione e scenografie astratte e simboliche. Il bianco e nero e i giochi di luce e ombra costruiscono un'atmosfera in sintonia con le sonorità e la tensione emotiva del brano. Le apparizioni di Clara, che emerge dalle ombre per affermare la propria forza, raccontano la trasformazione e la rinascita di una donna che ritrova sé stessa senza rinunciare alla propria natura più ribelle.