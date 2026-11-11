In anteprima il video di "Mano nella mano" con gli studenti di Thiene

Milano, 11 nov. (askanews) - In anteprima il video del brano "Mano nella mano" che fa parte fa parte del disco "Icaro", un progetto discografico ed educativo ideato dalla Scuola paritaria Grande Quercia di Thiene (Vicenza), con la direzione artistica del produttore Taketo Gohara e del cantautore Davide Peron.

Dopo il progetto discografico ICARO, circa 150 ragazzi si mettono in gioco in una nuova esperienza artistica e cinematografica, guidati da professionisti del settore.

Dopo aver dato vita a un disco, gli studenti della Scuola paritaria Grande Quercia si preparano a trasformare la musica in immagini. Nasce così il videoclip di Mano nella mano, uno degli otto brani contenuti in ICARO, il progetto discografico realizzato dalla scuola e distribuito da ARTIS FIRST.cIl videoclip rappresenta la naturale evoluzione di un percorso artistico ed educativo che ha coinvolto gli studenti durante l'intero anno scolastico, offrendo loro l'opportunità di scoprire e sperimentare in prima persona tutte le fasi della produzione musicale.

Dalla composizione di testi e musiche alla realizzazione della grafica, dalle sessioni in sala di registrazione fino alla presentazione pubblica del lavoro attraverso un concerto finale, i ragazzi hanno vissuto un'esperienza creativa completa, accompagnati e guidati da artisti professionisti. Ora il progetto compie un ulteriore passo: la musica, già affidata alle tracce del disco, prende forma attraverso le immagini, il movimento e il linguaggio cinematografico. Circa 150 studenti saranno protagonisti del set, vivendo da vicino l'esperienza di una produzione audiovisiva professionale. Un team di professionisti avrà il compito di tradurre in immagini e suggestioni il significato di Mano nella mano, brano scelto per rappresentare il percorso condiviso di un'intera comunità scolastica. Un racconto visivo capace di restituire il senso più profondo di ICARO: la bellezza di creare insieme, la forza della condivisione e il valore dell'arte come strumento di crescita.

Con il videoclip di Mano nella mano, ICARO si conferma molto più di un progetto musicale: un'esperienza di formazione, condivisione e crescita, in cui la scuola diventa luogo di espressione artistica e i ragazzi hanno l'opportunità di scoprire il valore delle proprie idee, imparando a realizzarle insieme.

Alla base di questa esperienza c'è la visione della Direttrice Silvia Turra, da sempre impegnata a promuovere un modello educativo in cui la formazione non si esaurisce tra i banchi di scuola, ma si arricchisce attraverso esperienze artistiche, creative e relazionali. Accanto a un corpo docente preparato e sensibile, la Scuola Grande Quercia considera l'arte e la condivisione strumenti fondamentali per la crescita dei bambini, capaci di contribuire alla formazione della loro sensibilità, della loro identità e del loro spirito. Un percorso ideato e sviluppato da Davide Peron, professore e maestro di musica della Scuola Grande Quercia, nonché cantautore, che ha dato vita al progetto ICARO seguendone ogni fase della realizzazione. Fondamentale anche il sostegno dell'intero corpo docente, che ha accompagnato e condiviso il progetto sin dal suo inizio.

Il videoclip è realizzato da un team di professionisti provenienti dal mondo del cinema, del teatro e delle arti visive. La regia è affidata a Corrado Ceron, regista e sceneggiatore vicentino, premiato con il Leone di Vetro al Festival del Cinema di Venezia per L'invenzione di noi due, film che ha ottenuto numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero. L'aiuto regia è curato da Eleonora Fontana, attrice e formatrice con esperienze in ambito teatrale, cinematografico e televisivo, anche in diverse produzioni Rai.