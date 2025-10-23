Milano, 23 ott. (askanews) - In anteprima il video di "Layers", il nuovo singolo di Fabrizio Paterlini. Nel singolo "Layers" (a M.A.S.T. Release ?Memory Recordings - under exclusive license to Believe) il suono caldo del Rhodes diventa filo conduttore e il pianoforte dialoga con texture elettroniche e ritmi che si espandono nel tempo. È un viaggio dentro la materia del suono, dove ogni elemento si intreccia, si sovrappone e si trasforma.

Il video, registrato al Pink Noise di Mantova, vede la regia di Alessandro Famulari e Mattia Favaloro.

Con questo progetto Paterlini abbraccia un sound basato sull'interazione dal vivo, sulla stratificazione spontanea e sulla creazione collettiva e si allontana dal minimalismo introspettivo dei suoi lavori precedenti. Il concetto di stratificazione si estende alla cover dell'album, realizzata con una sequenza di layer, ognuno composto dalla figura dell'onda sonora del brano cui si riferisce, che messi insieme creano l'opera nella sua interezza.

La novità di questo album è che per la prima volta Paterlini ha scelto di non scrivere anche le parti degli altri strumenti, ma ha voluto che Marco Remondini (violoncello) e Stefano Zeni (violino) avessero carta bianca per sviluppare le loro linee, la loro voce e la loro sensibilità.

"Questo brano era nato come una sorta di bonus track, un esperimento finale da aggiungere all'album quasi per completezza - afferma Fabrizio Paterlini -. Ma man mano che prendeva forma, mi sono reso conto che racchiudeva esattamente lo spirito del disco: quella fusione tra elettronica, pianoforte e strumenti acustici che è diventata il cuore di Layers. Alla fine, è stato naturale renderlo la title track, perché più di ogni altro brano rappresenta l'anima dell'intero progetto."