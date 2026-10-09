ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2026

In anteprima il video di "I Am All", il singolo dei The NUV

Milano, 9 ott. (askanews) - In anteprima il videoclip di"I Am All", il singolo dei The NUV realizzato con la partecipazione di Carol delle Go Go Ponies e secondo estratto dal quarto album della band, previsto per l'inverno 2026.

Pubblicato nei mesi scorsi,"I Am All" nasce dalla volontà di liberarsi dal peso degli errori, recuperare la memoria e il senso dell'amicizia e tornare a cercare semplicità e verità.

Un brano che guarda al passato per parlare del presente e che trova nella figura di Giordano Bruno il simbolo di un pensiero autonomo e indipendente, considerato pericoloso proprio perché difficile da controllare. Il riferimento diventa così una dichiarazione d'intenti: non fare un passo indietro davanti alla necessità di pensare, ricordare e scegliere liberamente.

A sostenere il messaggio c'è un sound essenziale e diretto. Chitarra, basso e batteria costruiscono un ritmo serrato sul quale si inserisce la voce ruvida e pungente di Carol delle Go Go Ponies. Energia e melodia convivono in un pezzo immediato e impulsivo, pensato per essere vissuto prima ancora che analizzato: da ballare, pogare o ascoltare con una birra in mano.

Non a caso proprio una birra aveva accompagnato l'uscita del singolo. In collaborazione con il birrificio brianzolo Menaresta, i The NUV hanno realizzato una IPA in edizione limitata dedicata a "I Am All", con una grafica personalizzata e un QR code attraverso il quale ascoltare il brano.

Il nuovo videoclip aggiunge ora un ulteriore tassello al percorso di "I Am All", riportando al centro l'energia e l'attitudine che caratterizzano il pezzo e accompagnando i The NUV verso l'uscita del loro quarto lavoro in studio.

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