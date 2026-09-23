ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2026

In anteprima il video di "Dopodomani" il singolo di Bucalizzi

Milano, 23 set. (askanews) - In anteprima il video di "Dopodomani" il singolo di Bucalizzi, brano lucido e caotico, disponibile in digitale dallo stesso giorno (Hoop Music / Virgin Music Group).

""Dopodomani" è una canzone sull'ansia: l'ansia di sbagliare, l'ansia del tempo, l'ansia di dover decidere prima o poi qualcosa, l'ansia procurata dall'aver rimandato troppe decisioni. Il testo si snoda tra buoni propositi, impazienza e caotico disimpegno. Pop in tonalità minore ma con intenzione luminosa. Il ritmo è pulsante. Il contrasto tra tonalità minore e mood positivo crea tensione: lucido nell'immediatezza, pressante nell'energia ritmica. Come spesso mi capita - afferma Bucalizzi - sono partito proprio dal titolo: mi piaceva l'idea che si intitolasse 'Dopodomani' al quale affibbiare un testo sghembo, privo di certezze ma leggero."

"Il brano è accompagnato da un video d'animazione, nato come un collage, fatto di elementi 2D e 3D mescolati, colori fuori posto, prospettive incerte. Questo patchwork di immagini accompagna le sensazioni che il testo suggerisce, seguendo la corsa infinita di personaggi indefiniti e pieni di caos dentro, all'interno di un incubo che alterna momenti di pace a momenti di brace. Come in un incubo, c'è di tutto, ma niente è al suo posto. Mi piace dire - prosegue l'artista che ha anche curato la realizzazione del video - che "è stato girato nel computer", senza l'ausilio di intelligenza artificiale. Unica particolarità della lavorazione, è che non ho fatto alcun tipo di storyboard: ho iniziato e sono andato a braccio. Quando so di poter andare a briglia sciolta mi piace sparare in alto l'immaginazione e procurarmi adrenalina cercando di sorprendere soprattutto me stesso."

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