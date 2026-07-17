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In anteprima il video di "Che male", il nuovo inedito di Lor3n

Milano, 17 lug. (askanews) - In anteprima il video di "Che male", il nuovo singolo inedito di Lor3n con l'inedito (Musics è / The Orchard).

Il video nasce come una chiamata che sembra non avere mai fine. Un filo rosso attraversa le immagini, si tende, si intreccia e crea una connessione interminabile con qualcuno che, anche se lontano, continua inevitabilmente a restare presente. Tra luce calda, atmosfere tropicali e richiami d'estate, il video racconta quel legame invisibile capace di unire due persone oltre le distanze, trasformando le parole della canzone in immagini, attese e sensazioni sospese. Perché alcune connessioni non si spezzano: continuano a vivere, a chiamarci e a lasciare un segno. Il videoclip è stato girato e diretto da Parano!ds a Campomarino di Maruggio, presso Tutti Frutti, storico locale e punto di riferimento del litorale.

"Questo brano nasce con l'esigenza di partire. Il bisogno di staccare dalla quotidianità della città e andare altrove. Verso il mare. È un brano leggero che ha voglia di trasmettere agli ascoltatori freschezza e libertà. Ho scritto parole e melodie - afferma Lor3n - pensando a quell'urgenza di partire verso il mare con qualcuno, mentre la musica e i piccoli vizi della quotidianità cercano di colmare un vuoto."

Lor3n, all'anagrafe Lorenzo Iavagnilio, nasce ad Isernia, piccola provincia del Molise, il 22 settembre 2001.

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