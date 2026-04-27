ULTIME NOTIZIE 27 APRILE 2026

In anteprima il video di "Brutte abitudini" dei MotelNoire

Milano, 27 apr. (askanews) - In anteprima il video ufficiale di "Brutte abitudini", il nuovo brano dei MotelNoire, l'affermata band rock milanese che dà voce alle periferie, contenuto nel nuovo album di inediti "MalaMilano" (Stargaze s.r.l / Orangle Records) in uscita in fisico e in digitale il 29 maggio.

"Brutte abitudini" è un brano nostalgico e introspettivo che racconta il passaggio dall'incoscienza della giovinezza alla consapevolezza adulta. Tra notti sbagliate, sogni ingenui e scelte imperfette, dà voce al desiderio universale di tornare indietro e liberarsi dai propri errori.

Il video, prodotto da Stargaze S.r.l. e Orangle Records e diretto da Mehmet Gurkan, alterna l'energetica esibizione live dei MotelNoire a sequenze che raccontano la vita di un giovane alle prese con i ricordi dolorosi del proprio passato. La metafora del pentimento e del desiderio di rimediare prende forma nei tatuaggi del protagonista, simboli del suo vissuto che nel corso del video scompaiono progressivamente, come errori che il tempo sembra poter cancellare.

L'album verrà presentato per la prima volta live ai Magazzini Generali di Milano (Via Petrasanta, 16) alle ore 20.30. il 16 maggio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

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