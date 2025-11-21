ULTIME NOTIZIE 21 NOVEMBRE 2025

In anteprima il video di "Bla Bla Bla" singolo di Cristina Valenti

Milano, 21 nov. (askanews) - In anteprima il video di "Bla Bla Bla" il nuovo singolo di Cristina Valenti, prodotto da Clemmy Della Rocca, che lo ha anche composto e arrangiato, brano diretto e simpatico, disponibile dallo stesso giorno in digitale.

"Anche se il singolo è scherzoso e un po' spensierato il messaggio che contiene è di essere forti sempre e di non dipendere mai da nessuno. La canzone è nata prima di prendere un treno e - racconta Cristina Valenti - ero con mia madre. Il titolo arriva proprio dal testo che ha scritto mia mamma. Mi ha portato un giorno un suo pensiero, scritto così di getto durante il lavoro. A me è piaciuto tantissimo ed è nato il brano, a cui ho lavorato con Clemmy che ha composto la musica."

Il video, regia di Alessandro Gualerzi per Wild Vision Studio, accompagna con immagini il messaggio della canzone che è di indipendenza, anche se lo si fa fantasticando un po' e giocando con le proprie fantasie.

Cristina Valenti è nata a Varese. Showgirl, performer e vocal coach, si è laureata in canto moderno, jazz e pianoforte complementare alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Nella sua carriera ha cantato alcune sigle di cartoni animati come i Digimon, Guru Guru e Vampiriani poi in onda sulle reti Rai. Corista in alcuni tour con Eros Ramazzotti, Michele Zarrillo, Umberto Tozzi e Riccardo Fogli. Ha calcato palchi live in concerti anche con Gatto Panceri e Franco Fasano dedicati alla musica italiana e ha vinto, rappresentando l'Italia, il Festival George Grigoriu in Romania.

