ULTIME NOTIZIE 01 LUGLIO 2026

In anteprima il video di "A90" il nuovo singolo di NiR

Milano, 1 lug. (askanews) - In anteprima il video di "A90" il singolo di NiR, cantautore che propone questo brano leggero ma profondo al tempo stesso, già in radio e disponibile in digitale (Ebim Records).

Con il nuovo singolo "A90" emerge la mia voglia di continuare a vivere e a dare importanza alla musica, una vera e propria rinascita che -racconta NiR - arriva dopo un amore tossico e narcisista che aveva cancellato ogni traccia di me. Il titolo A 90 è stato scelto non a caso ma perché rappresenta il vissuto di questa storia realmente accaduta sulla A90, nome del Grande Raccordo Anulare di Roma.

Il videoclip, regia di Davide Marra e Gervasio Provenzano, girato al SEVEN LUGANO - The Club, racconta l'attesa emotiva che nasce nei confronti di chi non arriva, trasformando la delusione di un amore narcisista e tossico in energia e liberazione attraverso la musica e il ballo, grazie alla leggerezza e profondità che dietro il ritmo, i synth e l'atmosfera estiva racconta una storia vera, fatta di silenzi, tradimenti emotivi e consapevolezza.

NiR, all'anagrafe Gervasio Provenzano, nato il 13 febbraio 1992 a Casarano e cresciuto a Parabita nel Salento, è un cantautore italiano.

Negli ultimi anni il suo sound è passato dal cantautorato melodico a un pop emozionale contaminato da elementi urban, elettronici e afrobeat; ha collaborato con produttori e autori del panorama contemporaneo e oggi lavora con Luca Sala, proseguendo nella produzione di nuovi singoli e in un progetto discografico atteso nei prossimi mesi.

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