Milano, 25 nov. (askanews) - In anteprima il video il nuovo singolo della cantautrice e interprete Valeria Graziani, primo estratto da "Sottobosco", il disco d'esordio da solista, disponibile in vinile e in digitale a partire dal 27 novembre. La presentazione ufficiale del disco avverrà in occasione del Superlocri Festival il 27 novembre stesso presso il Museo Sigismondo Castromediano di Lecce alle ore 21 e il 4 dicembre al Teatro Real Santa Cecilia di Palermo alle 21.30.

Manifesto politico e poetico dell'album, il brano prende posizione contro il linguaggio sterile e arrogante del potere, le discriminazioni, la retorica e la brutalità. A queste oppone i fiori, la letteratura, la fantasia, la cortesia, il tempo condiviso e la bellezza delle cose che non generano profitto. "La sua sovversione non passa per proclami ma per una scelta etica - racconta Valeria Graziani - ossia sottrarre la propria vita alla logica del cinismo. In questo senso, la chiosa del brano "...mettere in pratica la felicità " diventa un gesto politico, quasi un atto di disobbedienza morale. Il dente di leone, fiore fragile e tenace, diventa così emblema di una resistenza gentile, cresce dove può, si affida al vento, eppure ritorna".

Il brano, così come il disco, è stato scritto e prodotto da Valeria Graziani. I musicisti che hanno affiancato l'artista (voce e ukulele) sono Maurizio Crivello alla chitarra, Peppe Lana al pianoforte, Giulia Cusumano al violoncello e cori, Nicola Giammarinaro al clarinetto, Diego Tarantino al basso e contrabbasso, Manfredi Crocivera alla batteria e Anthony Reina alle percussioni.

"Denti di leone" è stato registrato e missato da Riccardo Piparo presso gli studi Indigo - Cantieri 51 Records di Palermo. Il mastering è stato effettuato da Fabio Ferri presso il Millenium Audio Recording Studio di Roma. Le foto sono di Giulia Parrinello.

Il progetto grafico del disco è di Caterina Campilongo e Luca Capparelli di Officine Creative. L'etichetta discografica Il Cantautore necessario e le edizioni musicali Musica del Sud sono di Edoardo De Angelis e Francesco Giunta.