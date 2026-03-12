In anteprima il video del brano "A Little Bit" della band biovoid

Milano, 12 mar. (askanews) - In anteprima il video di "A Little Bit" della band biovoid, un brano intenso che esplora l'elaborazione di una perdita profonda. Il pezzo racconta come i ricordi quotidiani e i gesti più semplici continuino a vivere nella memoria, trasformando il dolore in una presenza silenziosa che accompagna chi resta.

Musicalmente, il singolo si ispira al classic rock, con un giro di chitarra profondo e armonioso che amplifica l'intensità emotiva del testo, creando un'esperienza sonora avvolgente e coinvolgente.

Come spiegano gli stessi biovoid, il brano cattura un sentimento di distanza e vicinanza allo stesso tempo: il titolo "A Little Bit" non indica un tempo limitato, ma simboleggia un legame eterno e indelebile, un filo invisibile che continua a unire e accompagnare anche nella distanza e nell'assenza.

biovoid è un progetto musicale italiano nato nel novembre 2017 dall'unione di Massimiliano Guida (voce) e Domenico Giordano (chitarra e basso), insieme ad Adriano Giordano, coinvolto nella fase iniziale del progetto. Fin dagli esordi, la visione dei biovoid è stata quella di fondere linguaggi musicali differenti, dando vita a un sound personale e non riconducibile a un unico genere, capace di muoversi tra atmosfere più intime e approcci elettronici e sperimentali.