In anteprima il video "Cosa mi nascondi?" della band Denny Music

Milano, 7 mag. (askanews) - In anteprima il video "Cosa mi nascondi?" il singolo inedito della band Denny Music, brano introspettivo e misterioso, disponibile in digitale (Musica è / The Orchard).

"Per noi la musica è una medicina, può rendere gli uomini liberi di essere sé stessi, dove le parole non arrivano, la musica parla. Essendo più componenti - affermano i Denny Music - ognuno di noi ha il proprio gusto personale e cerca di metterlo in ogni singolo. Con il nuovo brano, vogliamo raccontare una storia di tradimento, di bugie, di amori nascosti, cercando di dare un'impronta introspettiva, dal punto di vista di chi subisce il tradimento."

Il videoclip di "Cosa mi nascondi?", si ispira ad una puntata del famoso programma Mediaset "Le Iene", dove vengono affrontate tematiche di ogni genere. Questa volta l'argomento è il tradimento. Il video è stato girato a Bari in una sala pose della MC Consulting su consiglio del regista Michele De Fano in arte Bounty.

Denny Music, la band, si forma a Bari dall'incontro di cinque ragazzi provenienti da quartieri diversi della città. LA BAND è composta da Donato Fanelli (voce), Giuseppe Capasso (chitarra), Gianluca Contessa (batteria), Domenico Cataldi (basso) e Massimo Violante (DJ & Stems). Operai di giorno, musicisti per vocazione, hanno trasformato una passione in un progetto artistico solido e riconoscibile. Il sound fonde pop contemporaneo, synth pop, influenze indie e rock, con richiami alle sonorità anni '80. Testi diretti ed emotivi raccontano la vita reale, le relazioni, i sogni e il forte legame con la propria terra. In soli due anni la band ha realizzato oltre 200 concerti tra piazze e club del Sud Italia, consolidando una reputazione di live band energica e coinvolgente.