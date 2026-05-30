In anteprima il video "Commedia americana" di Maurizio Pirovano

Milano, 30 mag. (askanews) - In anteprima il video del singolo "Commedia americana" di Maurizio Pirovano, brano anticipa il nuovo album "Fiori dal deserto", suo settimo album.

"Fiori dal Deserto" raccoglie frammenti di tempo come fotografie bruciate dal sole di un'epoca inquieta. È un disco che racconta un presente fragile e nervoso, sospeso tra dimensione individuale e destino collettivo, dove ogni giorno sembra consumarsi in uno stato di perenne emergenza.

"Commedia americana" racconta, con autenticità e senza filtri, una storia in cui il protagonista rifiuta l'idea che il fuoco della passione possa trasformarsi in abitudine, che la dimensione più viscerale dell'amore venga addomesticata fino a diventare routine. È una presa di posizione emotiva, una dichiarazione di resistenza contro l'appiattimento dei sentimenti.

Dal punto di vista musicale -spiega l'artista- "Commedia americana" è l'episodio più rock dell'album: la chitarra, protagonista assoluta, guida il pezzo con un suono deciso e graffiante, mentre la batteria incalza con un ritmo serrato che sostiene un testo forte, diretto, necessario. L'energia sonora amplifica il messaggio di una relazione che deve essere complementare, vitale, capace di far crescere entrambi. Quando questo equilibrio si spezza, ciò che rimane è il logorio, un lento smarrimento dell'identità.

Il videoclip che accompagna il singolo, firmato dal regista Luca Marcello Adami, che ne cura anche la produzione, ne amplifica la potenza espressiva attraverso una fotografia e un montaggio che dialogano con la stessa intensità della musica. Il risultato è un racconto visivo coerente e vibrante, capace di sostenere una voce che, in questo nuovo lavoro, si rivela più matura, consapevole e profondamente autentica.