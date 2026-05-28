Milano, 28 mag. (askanews) - In anteprima il video "Comm'aggia fa'" di Roberta Tondelli che rende omaggio a uno dei grandi classici degli anni '80, reinterpretandolo con eleganza e sensibilità all'interno del suo album "Sussurrando". Un brano senza tempo, originariamente interpretato da Fred Bongusto e arricchito dal testo di Sergio Iodice, che nella versione di Tondelli si trasforma in un'esperienza sonora intima e sospesa.

A raccontarlo è la stessa artista: ""Comm'aggia fa'" è una perla degli anni '80 di Fred Bongusto, impreziosita dal testo del grande Sergio Iodice, che ho avuto l'onore di ospitare alla presentazione del disco. In questa versione abbiamo eliminato il superfluo, scegliendo un arrangiamento essenziale, intimo, quasi segreto. L'intro è da brividi: l'armonica di Giuseppe Milici accompagna l'ascoltatore in una dimensione cinematografica, diventando quasi una "voce maschile" in dialogo costante con la mia interpretazione. Un lavoro di sottrazione reso possibile dalla classe di Mauro Spenillo al pianoforte, dalle spazzole delicate di Davide Frezza e dal contrabbasso profondo di Roberto Giangrande. Un salotto notturno, luci soffuse e una canzone indimenticabile".

Una reinterpretazione che si distingue per misura e profondità, capace di restituire tutta la malinconia e il fascino di un classico senza tempo, attraverso una veste sonora essenziale e suggestiva.

Il videoclip è stato girato presso Musicisti Associati (Na) per la regia di Alessandro Freschi (Frè).