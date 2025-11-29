In anteprima il video "Come un Aquilone" di Luca Rustici

Milano, 29 nov. (askanews) - In anteprima il video "Come un Aquilone" il nuovo singolo inedito di Luca Rustici scritto con Philippe Leon, disponibile in digitale (L'n'R Productions /Universal Music Italy).

""Come un Aquilone" è il mio personale sguardo sul mondo contemporaneo, la percezione di una crescente perdita di umanità e il continuo celare le responsabilità dietro interessi globali opachi. Tutto ciò ha ispirato la nascita del brano - racconta Luca Rustici - le note e le parole sono scaturite da un'emozione intensa e malinconica che ha fatto muovere le mie dita sulla chitarra e la penna sulla carta. Questo è specchio di una realtà che a mio avviso, ricorda sempre più le atmosfere distopiche di opere come Blade Runner. Il singolo nasce dalla necessità di interrogarsi su come ricostruire ciò che sembra andare in frantumi."

"In questo video la difficoltà principale è stata evitare un approccio didascalico - afferma il regista Salvatore Maiorano - le parole nel testo suggeriscono infatti una doppia interpretazione, ma ho scelto di seguire il pensiero dell'Autore. Per questo sia la location sia le riprese rimandano a un momento storico dal tono quasi profetico, già visto in molti film, ma che continua a raggiungere le persone e a offrire spunti di riflessione."

Luca Rustici, Artista, Produttore, autore, arrangiatore, chitarrista, che nella sua carriera ha venduto più di 10 milioni di dischi, muove i primi passi nel mondo musicale nei primi anni '80. Nel percorso della sua carriera, da all'ora ai giorni nostri, può vantare la collaborazione con una serie di artisti di fama internazionale: Andrea Bocelli, Zucchero, Mina, Celentano, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Gio Sada, Massimo Di Cataldo, Negramaro, Rino De Maria, Piero Pelù, Gianni Morandi, Alessandro Safina, Francesco Renga, Jose Luis Perales, Aranza, Paulina Rubio, Alejandra Guzman, Lorca, Tisuby e Georgina, Malanga, Duo Dinamico, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo, Nino Buonocore, James Senese, Gianna Nannini, Loredana Bertè, Rita, Mietta, Andrea Mingardi, Antonino, Lina Sastri, Enzo Gragnaniello, Edoardo Bennato, Nana Vasconcelos, Gianluigi Di Franco, Yaire, Antonio Hidalgo, Ivana Spagna, Nino D'Angelo, Gigi D'Alessio, Pietra Montecorvino, Roberto Murolo, I Muvrini, Gigi Finizio, Serena Autieri, Marcello Pieri, Audio 2, Articolo 31, Kay Bianco, Cafe' Latino, Kingstone Club, Jerome Stocks, Clio & Key.