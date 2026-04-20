In anteprima il video "Colla a caldo" di Africa Unite + Circus Punk

Milano, 20 apr. (askanews) - In anteprima il video "Colla a caldo, il nuovo video di Africa Unite + Circus Punk". Un brano che nasce da un incontro nato per caso, diventato necessità. Un backstage a Bergamo, dopo un concerto, si trasforma nel punto di partenza di una connessione autentica: vibrazioni condivise, energia pura, stima reciproca. Da lì prende forma "Colla a caldo", il nuovo singolo firmato da Africa Unite e Circus Punk.

Nei primi mesi del 2026, ad oltre un anno dal loro primo incontro, Arianna Muttoni, chitarrista, cantante e autrice dei Circus Punk, scrive un brano e lo invia agli Africa Unite in una versione ancora acerba. Il resto accade in modo naturale: Madaski produce, arrangia e plasma il suono, mentre le voci di Bunna e dello stesso Madaski si intrecciano in un lavoro corale, dove Africa Unite suonano ogni parte, fondendo scrittura e stili in un equilibrio potente e contemporaneo.

La canzone fotografa una realtà farcita con fake news, "vedo un mondo nuovo ma non so più dove sono", dove repressione e scarsa creatività, media e intelligenza "Superficiale" dettano nuovi, efficaci, sistemi di contenimento e spersonalizzazione. "Sono pazzo, ma non sarò come loro". Ma la terapia non è giusta.

"Colla a caldo" come gesto immediato, imperfetto ma necessario per riparare le crepe sociali generate dal divide et impera, è l'arte del kintsugi in forma punk. Il video di "Colla a caldo" è realizzato da Marco Cassanelli.

Dal 1981 ad oggi gli Africa Unite propongono il loro stile musicale fatto di ritmo in levare, reggae, dub, elettronica, rappresentando l'esempio di band più longeva e duratura del genere, in Italia. I Circus Punk sono un duo nato dall'incontro tra Arianna Muttoni (chitarra e voce) e Antonio Squillante (batteria).