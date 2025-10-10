In anteprima il video "Catch 22" nuovo singolo di Pino Scotto

Milano, 10 ott. (askanews) - In anteprima il video "Catch 22" il nuovo singolo di Pino Scotto. Ispirato al celebre romanzo di Joseph Heller del 1961, denuncia la follia dei conflitti e un sistema traboccante di burocrazia che divora l'individuo.

Il brano e il videoclip raccontano la guerra attraverso lo sguardo di un gruppo di aviatori americani di uno squadrone di bombardieri in Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Johnny ha attraversato un inferno e non sopporta più quell'orrore quotidiano, in cui i giornali non parlano che di morte e l'indifferenza continua a crescere tra la gente ormai assuefatta ai titoli tragici.

Brano dal sapore southern rock, "Catch 22" non racconta solo di disperazione ma anche di resistenza. Chiude infatti ricordando che la speranza è l'ultima a morire: anche se hai passato la nottata tra lacrime e pioggia, non cedere all'oscurità, perché un giorno il colore della pelle non sarà più importante e potremo dividere il pane come fratelli.

Pino Scotto non è solo rabbia, anzi: in questo brano ci ricorda in maniera limpida che solo la solidarietà e l'umanità possono spezzare il ciclo senza fine della guerra.Pino Scotto, carismatico e grintoso singer dalle marcate influenze blues, dotato di una voce profonda e graffiante, incarna da sempre la rappresentazione iconica del rocker nazionale.

L'ultimo disco "The devil's call", uscito nel 2025, abbraccia le sonorità delle origini, blues, rock 'n' roll, southern senza dimenticare la potenza dell'hard rock. Anticipato dai singoli "True friend" e "No fear no shame", questo album riflette la ruvidità della voce di Pino anche nei testi, rabbiosi e di denuncia. Forte dell'ottimo riscontro ricevuto dalla critica di settore, l'artista sta portando "The devil's call" in tutta Italia grazie a un lungo tour insieme alla sua band.