In anteprima il video "Cantautorap" nuovo brano di Digaonthemic

Milano, 2 lug. (askanews) - In anteprima il video "Cantautorap", il nuovo singolo di Digaonthemic prodotto da Mari Sugli Alberi. "Cantautorap", title track dell'omonimo album in uscita il 10 luglio, racconta il momento in cui il bisogno di appartenere ad un genere lascia spazio alla costruzione di una propria identità artistica. Una riflessione che attraversa tutto il brano e trova sintesi nel ritornello: troppo pop per il rap, troppo hip hop per la trap, troppo rap per il rock, troppo soul per il punk . La canzone prende forma dall'incontro tra le diverse influenze che hanno accompagnato il cammino musicale di Digaonthemic: cantautorato, rap, reggae, rock e sonorità contemporanee convivono senza la necessità di essere ricondotte ad una definizione precisa.

"Cantautorap" diventa così il racconto di un'esperienza personale e artistica, in cui le contaminazioni si trasformano in uno spazio espressivo libero da schemi e categorie, lasciando che sia la musica stessa a parlare.

Per anni Digaonthemic ha cercato di dare un nome alla propria musica. Rap, cantautorato, indie, reggae e rock: ogni definizione sembrava raccontarne una parte, senza riuscire davvero a racchiuderla. È da questo percorso che nasce il nuovo singolo, prodotto da Mari Sugli Alberi, trio composto da Matteo Corazza, Giovanni Rigoni e Federico Celia. Mix e mastering sono a cura di Luca Liessi, in arte James Cella. L'artwork del singolo, così come quello dell'album, è stato realizzato da Jonny Mancin, in arte Jeft, che ha saputo dare un'impronta unica con la sua visione.

Spiega l'artista a proposito del brano: Cantautorap nasce dal ritornello che ho scritto senza alcun riferimento musicale, con il chitarrista Giovanni Rigoni, componente dei Mari sugli alberi, è scattata la giusta scintilla che ha guidato le mie metriche e melodie fino alla creazione del brano grazie al contributo fondamentale di Matteo Corazza e Federico Celia, gli altri due componenti della band. Insieme ai Mari si è creata una grande alchimia artistica ed umana, questo ha reso ancora più unico il lavoro finale .

Il videoclip di "Cantautorap", girato tra lo storico Cinema Turroni di Oderzo e i suggestivi vigneti della campagna veneta, racconta l'incontro tra generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica. La storia si apre all'interno del cinema, dove Digaonthemic e Mari Sugli Alberi si esibiscono davanti ai ballerini della compagnia Ballando sull'Onda, composta da uomini e donne over settanta. Quella che inizialmente appare come una distanza generazionale si trasforma progressivamente in partecipazione, emozione e condivisione, fino a culminare in eleganti scene di danza immerse nella natura. Le immagini si alternano ad una grande tavolata tra i vigneti, tra vino, pasta e musica, celebrando il valore dello stare insieme. Le riprese aeree mostrano dall'alto i filari che disegnano suggestive geometrie naturali, amplificando il senso di libertà e armonia che attraversa l'intero videoclip. La regia, la direzione artistica e il montaggio del videoclip sono stati curati da Andrea Digati (Digaonthemic), con riprese a terra di Luca Liessi (James Cella) e riprese aeree di Leandro Schizzi.