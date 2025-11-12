In anteprima il video "Bugiardo" il nuovo inedito di Zzola

Milano, 12 nov. (askanews) - In anteprima il video di "Bugiardo", è il nuovo inedito di Zzola, brano caratterizzato da melodie continue al pianoforte, piacevole e melodico già al primo ascolto, disponibile in digitale (Milano Town Records/Distrokid).

"Nelle relazioni il bene e il male hanno un confine molto stretto e a volte si può essere angeli o demoni allo stesso tempo. Il testo di "Bugiardo" nasce da una relazione reale vissuta. Nella scrittura della storia - racconta Zzola - mi sentivo involontariamente come un demone che si era preso gioco di un angelo, questo abbinamento mi ha ricordato molto un film che avevo visto in passato, 'La nona porta' dove si narra di una storia tra demoni e angeli che termina all'interno di un castello medioevale sito in Francia chiamato Chateu de Puivert."

"Per il video ho preso ispirazione proprio dal film. Le immagini del Castello di Puivert e la trama del film sono state per me fonte di ispirazione, da qui mi è nata l'idea di girare il video nello stesso castello per dare spessore al brano e per creare un story video sensata. Per giorni interi abbiamo cercato di avere un contatto con la proprietà del castello - aggiunge Zzola - per capire se fosse possibile girare lì il video. I nostri sforzi sembravano vani non si riusciva a contattare il castello ma, decisi ad andare fino in fondo, io e il mio produttore ci siamo recati direttamente sul posto attraversando le campagne francesi di Toulouse fino ad arrivare a Puivert. Sul posto abbiamo assoldato un videomaker del luogo e ci siamo avventurati verso le mura del Castello. Quello che è successo dopo questo viaggio senza alcuna certezza, si può vedere guardando le immagini del video."

Zzola, nome d'arte di Leonardo Cazzola nato il 4 giugno del 2006 a Pavia.