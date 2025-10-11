Milano, 11 ott. (askanews) - In anteprima il video "Avrò cura di te" nuovo singolo di Roccuzzo, pubblicato da Joseba Publishing e distribuito da Altafonte. Il videoclip è a cura di Marko Carbone.

Il brano, scritto insieme a Giovanni Segreti Bruno e prodotto da Artu10000000, è un autentico inno all'amore nella sua forma più profonda: la cura dell'altro.

Una ballad intensa ed emozionante, che celebra la bellezza dei piccoli gesti quotidiani e la connessione autentica con chi ci circonda.

"È una canzone che mi rappresenta pienamente - spiega Roccuzzo - perché racconta un amore fatto di presenza, attenzione e delicatezza".

Il singolo segna il ritorno dell'artista con un sound più maturo e consapevole, e ha già riscosso grande attenzione sui social grazie a una serie di spoiler virali, condivisi dallo stesso Roccuzzo durante la fase di scrittura, spesso in compagnia del suo inseparabile cane Ohana.

Il progetto segna anche l'inizio di un nuovo percorso artistico e professionale per Roccuzzo, oggi affiancato dal team composto da Gianna Martorella, Gianni Testa e l'etichetta Joseba Label, con cui sta lavorando a nuovi progetti discografici e collaborazioni.

Roccuzzo si fa conoscere al grande pubblico nel 2020 grazie alla sua partecipazione a X Factor, dove conquista giudici e spettatori con una toccante interpretazione di Promettimi. Vanta oltre 600mila followers e prosegue il suo percorso artistico con nuova energia e visione, sotto la guida del team Joseba Label.