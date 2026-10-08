ULTIME NOTIZIE 08 OTTOBRE 2026

In anteprima il video "Artificio naturale" nuovo brano di Ottodix

Milano, 8 ott. (askanews) - In anteprima il video "Artificio naturale" di Ottodix - Alessandro Zannier che torna a interrogare una delle categorie fondamentali attraverso cui l'essere umano interpreta il mondo: la distinzione tra naturale e artificiale.

Lo fa con il video di "Artificio naturale", nuovo estratto da "Cerebro Mundi", nono album dell'artista, pubblicato lo scorso 10 aprile da Gelo Dischi e coprodotto con Flavio Ferri dei Delta V. Ad accompagnare la release, anche la versione strumentale del brano, disponibile dal 9 ottobre su tutte le piattaforme.

Per Ottodix una nuova sfida dopo il tour di cinque date dopo aver rappresentato l'Italia alla Biennale di Durazzo, in Albania, lo scorso 1° ottobre.

Al centro, una domanda tanto elementare quanto radicale: che cosa definiamo "artificiale"? "La diga di un castoro, l'alveare delle api è un manufatto artificiale o naturale? L'AI attuale creata dall'uomo è un pericoloso artificio o un espediente naturale per far evolvere la specie? Tutto ciò che è frutto dell'ingegno di un animale fa parte della natura, che è un'entità neutra, né buona né cattiva. Ci farà evolvere o estinguere? Per la natura non è un problema." spiega Ottodix.

Nel videoclip di "Artificio naturale", realizzato a partire dai visual dello spettacolo in tour, Zannier mette sullo stesso piano robot, alveari, ragnatele e altre architetture viventi: non mondi opposti, ma diverse forme attraverso cui la materia organizza l'informazione. La tecnologia perde così la sua aura di estraneità e torna a essere parte di una continuità evolutiva. Anche l'uso marginale dell'AI, in favore di un'estetica analogica e materica, è una scelta concettuale: non mostrare quanto possiamo simulare la natura, ma suggerire che forse l'artificio è semplicemente la natura che, attraverso di noi, ha imparato a costruire in altri modi.

"Artificio naturale" mette in crisi la possibilità di tracciare una linea netta tra ciò che è naturale e ciò che non lo è. Mentre l'uomo immagina strumenti per sopravvivere, finisce infatti per creare nuove forme di vulnerabilità: l'AI ne è il punto estremo, capace tanto di oltrepassare i limiti cognitivi della specie quanto di moltiplicarne errori, conflitti e dipendenze. Ma la natura, che non giudica mai, non conosce progresso né fallimento: conosce soltanto trasformazione.

"Artificio naturale" si inserisce nella visione più ampia di "Cerebro Mundi", progetto con cui Ottodix porta avanti una ricerca interdisciplinare per interrogare il cervello umano e alcuni dei suoi istinti più primitivi: la paura, la violenza, l'egoismo e la prevaricazione. Un album composto da 12 tracce: le prime sei dedicate al cervello individuale, le successive a quello che Zannier definisce "cervello planetario", ovvero la rete di relazioni tra esseri viventi, società, tecnologia ed ecosistemi. Musicalmente, il progetto fonde elettronica, synth, distorsioni, orchestrazioni e pop, mantenendo una forte componente performativa e audiovisiva, con la partecipazione di Nicola Manzan agli archi.

Il disco assume anche una dimensione politica e culturale: difendere la conoscenza e la ricerca significa preservare uno dei pochi strumenti capaci di contrastare il brain rot prodotto dalla società digitale e dalla progressiva perdita di complessità del pensiero. Il progetto è stato anticipato dall'installazione audiovisiva Escalation Involution e dal singolo "Amìgdala".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi