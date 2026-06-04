In anteprima il video "Aprite le finestre" di Jaqueline Branciforte

Milano, 4 giu. (askanews) - In anteprima il videoclip di "Aprite le finestre", il nuovo singolo della cantautrice Jaqueline Branciforte, che dà nuova vita al classico di Sanremo 1956 attraverso ventiquattro finestre aperte.

Scritto e diretto da Daniele Comelli e Davide Fraraccio, il videoclip di "Aprite le finestre" accompagna la nuova interpretazione del celebre brano vincitore del Festival di Sanremo 1956, portato al successo da Franca Raimondi.

Distribuito da Pirames, con l'arrangiamento del maestro Romano Musumarra e la produzione di Gianni Marsili, il brano viene proiettato nel presente mantenendo intatto il suo messaggio di speranza e rinascita. Dietro ad ogni finestra aperta appare Jaqueline in una veste diversa, dando vita a 24 scene e 24 personaggi, apparentemente differenti ma uniti da un unico filo conduttore: la stessa anima.

Ogni finestra racconta una storia. Donne che sognano, lavorano, ricordano, creano, si prendono cura degli altri e di sé stesse. Dalla quotidianità ai desideri più profondi, dalla famiglia alla natura, dalla musica ai ricordi dell'infanzia, le ventiquattro scene compongono un racconto corale che attraversa emozioni, età e prospettive differenti. Tra gesti semplici, passioni, attese e rinascite, prende forma un ritratto sfaccettato dell'universo femminile: forte e fragile, indipendente e sensibile. Pur cambiando abiti, ambientazioni e identità, tutti i personaggi rappresentano diverse espressioni della stessa donna. Le ventiquattro finestre diventano così una metafora della vita e delle infinite possibilità attraverso cui ciascuno sceglie di osservare il mondo. "Aprite le finestre" si trasforma in un invito ad accogliere il cambiamento e le emozioni che spesso rimangono nascoste dietro una finestra chiusa.

Jaqueline racconta: "In questo videoclip ogni finestra rappresenta una possibilità, una storia, una parte di noi. Ho immaginato ventiquattro donne diverse che, in realtà, sono la stessa donna mentre attraversa emozioni, età, sogni e fragilità differenti. C'è chi lavora, chi ama, chi aspetta, chi ricorda, chi coltiva, chi canta e chi semplicemente osserva il mondo passare. Aprire una finestra significa concedersi la possibilità di guardare oltre, accogliere la luce e lasciarsi attraversare dal cambiamento. È questo il messaggio che ho voluto raccontare attraverso 'Aprite le finestre'."