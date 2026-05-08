Milano, 8 mag. (askanews) - In anteprima il video "Appuntamento all'universo" di Luca Guadagnini singolo estratto dal suo nuovo EP omonimo, disponibile da venerdì 8 maggio. Prodotto da Proietti Dino Del Faraone, il disco comprende cinque brani inediti che esplorano temi profondi e universali. L'EP è stato anticipato dal singolo "Gli ultimi a uscire", un brano che introduce l'ascoltatore in un viaggio emotivo e spirituale. La title track, seconda estratta dall'album, vanta gli arrangiamenti del maestro Adriano Pennino, conferendo al brano una qualità musicale raffinata e coinvolgente.

Il brano "Appuntamento all'universo" esprime una visione quasi spirituale e speranzosa dell'amore. La canzone suggerisce che l'amore tra due persone, anche se una di esse non è più presente sulla Terra, non si interrompe, ma si trasforma e continua in un'altra vita o dimensione. Questo spazio ideale, lontano da ricchezze, potere e paure, rappresenta un luogo di ritrovo e riconciliazione tra anime, dove finalmente potranno riunirsi e stare nuovamente insieme. La canzone trasmette un messaggio di speranza e di fede in un mondo oltre la realtà fisica, invitando ad una riflessione sulla profondità dell'amore che supera i confini terreni.

In un'epoca caratterizzata da superficialità e distrazioni, Guadagnini ci invita a credere in un legame più alto e duraturo, oltre le barriere materiali e le paure umane. "Appuntamento all'universo" si configura così come un inno alla speranza e alla possibilità di un incontro eterno, oltre i limiti della vita terrena, in un universo che ci aspetta con apertura e amore infinito.