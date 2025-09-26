In anteprima il video "Anche se non chiedi" di Tommaso Machala

Milano, 26 set. (askanews) - In anteprima il video "Anche se non chiedi" il singolo di Tommaso Machala. "Questo è un brano che si è evoluto nel tempo, che è stato scritto con il passare dei giorni e del sentimento che provavo per un'altra persona, un brano che racchiude in sé i cambi di direzione della vita. Con "Anche se non chiedi" vorrei ricordare a me e a tutti - afferma Tommaso Machala - che bisogna dare tempo al tempo. Il titolo della canzone è la mia risposta alla richiesta di una persona a me molto cara dopo che abbiamo affrontato un litigio."

Il testo esprime un desiderio di condivisione e intimità, ma allo stesso tempo una sensazione di isolamento e distanza. La persona vorrebbe condividere gli spazi con qualcuno, ma si trova in una stanza vuota, simbolo di solitudine. Il momento di calma e di ritrovata tranquillità ("ho finalmente preso fiato") viene descritto come un ossigeno che, pur ricaricando, svuota allo stesso tempo, forse indicando emozioni complesse. C'è il desiderio di essere delicato, di comunicare con sincerità e gentilezza, anche senza che venga richiesto e di essere ascoltati. La volontà di scrivere insieme su una pagina vuota rappresenta il tentativo di creare un legame, di condividere pensieri e emozioni. Le parole "perdonami" suggeriscono un senso di colpa o di desiderio di essere compresi e accettati, anche nel desiderio di allontanarsi.

Il video, di cui il cantante, produttore e musicista italo-polacco, ha curato anche la regia, rispecchia totalmente la direzione del brano, fondamentali due caratteristiche, delicatezza e semplicità. Le riprese del picnic sono state effettuale al Parco del Sorbo, mentre quelle al chiuso in un monolocale a Corchiano. Il risultato è un equilibrio tra natura e spazio privato, che riflette il contrasto perenne del brano.