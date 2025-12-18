In anteprima il video "Ammore Scumbinato" di Roberta Tondelli

Milano, 18 dic. (askanews) - In anteprima il videoclip del nuovo singolo "Ammore Scumbinato" il nuovo singolo di Roberta Tondelli. Il brano è una raffinata reinterpretazione della canzone di Pino Daniele, contenuta nell'album Mascalzone Latino del 1989. Per la prima volta, a dieci anni dalla scomparsa del grande artista partenopeo, Roberta sceglie di rendergli omaggio, dando voce a un legame che custodisce fin dall'infanzia.

"Ho scelto questo brano perché, a dieci anni dalla morte di Pino, ho sentito il desiderio di incidere una sua canzone, cosa che non avevo mai fatto in segno di rispetto. Poi ho pensato che l'unico modo per mantenere vivo il ricordo di un artista è tramandarne l'opera; così ho deciso di omaggiarlo con un brano che non è tra i più conosciuti, ma che amo da quando ero bambina".

La versione firmata da Roberta Tondelli si distingue per un'eleganza misurata e un'atmosfera intima, arricchita dalla partecipazione straordinaria di Giuseppe Milici all'armonica. Al suo fianco hanno suonato Roberto Giangrande al contrabbasso, Federico Luongo alle chitarre, Gigi Ciliberti alle percussioni e Mauro Spenillo al pianoforte. L'arrangiamento, curato proprio da Spenillo - storico collaboratore dell'artista - e la produzione sono stati realizzati presso gli studi S.M. Project.

Il videoclip è stato girato ai Quartieri Spagnoli a Napoli, per la regia di Alessandro Freschi.

Roberta Tondelli è una delle voci più raffinate della nuova canzone napoletana d'autore. Con oltre vent'anni di attività live, un repertorio che intreccia brani originali e omaggi ai grandi della tradizione partenopea, Roberta è oggi riconosciuta come una delle interpreti più eleganti e consapevoli della scena contemporanea.

Attualmente, Roberta è al lavoro su un nuovo progetto discografico in uscita nel 2026, dedicato ancora una volta alla reinterpretazione elegante e contemporanea del repertorio classico e moderno della musica napoletana. L'album sarà anticipato dal singolo Ammore Scumbinato, in uscita il 19 dicembre 2025, tributo a Pino Daniele e cover del brano contenuto in Mascalzone Latino.