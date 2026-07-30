In anteprima il video "A las cinco de la tarde" di Mimmo Cavallo

Milano, 30 lug. (askanews) - In anteprima il video "A las cinco de la tarde" il nuovo singolo di Mimmo Cavallo, brano tratto da "U Signuri u na manda bona" il suo nuovo album disponibile in digitale, Vinile e CD (Suoni dall'Italia).

"C'è un momento in cui occorre fare i conti con la propria finitudine. È il mistero della vita, dell'uomo che si perde in guerre e non sa dividere il pane con il suo prossimo. Nonostante tutto il cuore non si arrende. Aspettiamo il futuro, sempre tutti in questa acquasantiera che chiamiamo vita."

"L'idea di questo disco iniziale era quella del "Marenauta" che riemerge dall'abisso dei propri fondali, dove viveva arenato, portando alla luce il suo pescato (un pugno di canzoni). Una metafora, più o meno evidente, della condizione in cui oggi vive un cantautore. In seguito, folgorato casualmente - racconta Mimmo Cavallo - dall'immagine del ferro di cavallo con la scritta in calabrese "U signuri u na manda bona", si è pensato di unire il concetto del cantautore "fuori dal giro", alias Marenauta, all'incombenza di una frase che denunciava la drammaticità di questi tempi in cui politica e diplomazia non sanno sostituirsi alle guerre. La gestazione e l'uscita dell'album, conseguentemente ai tempi difficili per la canzone d'autore, è stata tribolata e lunga ma entusiasmante, con la preproduzione realizzata insieme a Palmi Nigro nello studio di Monteiasi (TA). Successivamente tutti i demo sono stati rielaborati e riarrangiati da Roberto Guarino nel suo studio vicino Roma. Il tutto nell'arco di circa tre anni... si sa che le cose belle stentano e la vita è una grande sala d'attesa e questo disco contiene gli elementi che mi hanno sempre contraddistinto: ironia, poesia, etnia!"