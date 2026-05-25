In anteprima il video "... e si dice addio!" dei Fantastic Fly

Milano, 25 mag. (askanews) - In anteprima il video " ...e si dice addio!" il brano, con testo inedito di Valerio Negrini, interpretato dai Fantastic Fly, official tribute band dei mitici Pooh. Questo brano, personificante ed intimo, lancia un messaggio per dire che l'amore non è eterno ma si rigenera sempre basta cercare fuori dal nucleo in cui si adagiava l'amore finito. Il titolo è stato scelto tra le parole che compongono il testo come momento di rottura. Il brano è nato dal favoloso testo inedito di Valerio Negrini, paroliere dei più grandi successi dei Pooh.

Il video è stato pensato per mettere in evidenza la band con le sue caratteristiche ed i suoi componenti, elementi imprescindibili per il fare creativo comune ed è stato girato a Milano presso il Cross+Studio.

I Fantastic Fly nascono nel 2011 nel Lazio dall'idea di Erminio Colazingari, da anni interprete dei brani dei Pooh. Oggi il gruppo è composto da Erminio Colazingari (voce, tastiere e cori), Stefano Bisegna (chitarra, voce e cori), Marco Francesconi (batteria, voce e cori) e Fabrizio Fiori (basso, contrabbasso, violoncello, voce e cori). I Fantastic Fly si propongono di ricreare dal vivo tutte le componenti strumentali e polifoniche delle canzoni dei Pooh, con grande lavoro di preparazione individuale e d'insieme: l'obiettivo è rispettare gli arrangiamenti originali senza però limitarsi a una copia scenica dell'originale.